США не исключают расширения ограничений на въезд из других стран

В США не исключили расширения списка стран, жителям которых будет запрещён въезд в Соединённые Штаты из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил представитель американского Министерства внутренней безопасности.

«Многие из вас спрашивают, рассматривается ли введение ограничений на въезд из той или иной страны. Ответ — да. И нет даже необходимости называть конкретную страну», — сказал он журналистам, его слова приводит ТАСС.

Как отметили в ведомстве, группа специалистов под руководством вице-президента Майка Пенса ежедневно изучает данные по заболевшим во всём мире. Исходя из этого принимаются решения по изменению ограничений.

Представитель министерства добавил, что пока нельзя сказать, когда уже введённые ограничения будут сняты.

12 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США на 30 дней запретят въезд из Европы.

Ограничительные меры не затронут грузоперевозки. Также решение не распространяется на Великобританию.

В Вашингтоне уточнили, что запрет вводится на въезд для лиц, которые за последние 14 дней перед прибытием в США посещали Шенгенскую зону.

18 марта Госдеп США объявил, что Соединённые Штаты приостановят выдачу виз в большинстве стран мира в связи с пандемией коронавируса.