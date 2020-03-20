В Совфеде оценили возможность введения США новых антироссийских санкций

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Член Совета Федерации сенатор Игорь Морозов прокомментировал возможность введения США антироссийских санкций из-за ситуации на нефтяном рынке.
В Совфеде оценили возможность введения США новых антироссийских санкций
  • РИА Новости

«Этого исключать нельзя. Это ещё раз подтверждает слова президента России Владимира Путина, который ещё в 2007 году на Мюнхенской конференции сказал, что однополярный мир создаёт для Соединённых Штатов преимущества управлять всем: деньгами, нефтью, суверенитетом. Поэтому необходим многополярный мир», — пояснил специалист в беседе с ФАН.

Он добавил, что Китай и Индия должны вместе с Россией сделать всё возможное для выравнивания геополитического дисбаланса.

Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал вероятность введения новых антироссийских санкций США из-за ситуации с ценами на нефть.

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