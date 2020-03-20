Эксперт оценил вероятность введения новых антироссийских санкций США

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Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал вероятность введения новых антироссийских санкций США из-за ситуации с ценами на нефть.
Эксперт оценил вероятность введения новых антироссийских санкций США
  • РИА Новости

В беседе с НСН он заявил, что нефть — это лишь предлог для Вашингтона усилить давление на Москву.

«Понятно, что американцы хотят продолжить своё санкционное давление. Но использовать в качестве повода хотят не абстрактный (сдерживание России), а конкретный — дескать, падение цен на нефть вызвано действиями России. МИД как-то подсчитал, что после 2013 года Соединённые Штаты использовали 75 пакетов санкций, и понятно, что санкционный механизм вряд ли будет остановлен в ближайшее время, даже несмотря на чрезвычайную обстановку с вирусом», — подчеркнул специалист. 

По мнению Блохина, под новые санкции США могут попасть российские физические лица из числа топ-менеджмента нефтяных компаний.

Ранее эксперт Агентства нефтегазовой информации кандидат технических наук Александр Хуршудов в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения американских СМИ о вероятном введении новых санкций США против России из-за падения цен на нефть.

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