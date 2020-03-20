Трамп провёл переговоры с Макроном
«Президент Трамп и президент Макрон обсудили развитие событий и усилия по борьбе с коронавирусом. Лидеры двух стран договорились продолжать тесное сотрудничество, нацеленное на разрешение ситуации с пандемией и минимизацию экономического урона от неё», — написал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в Twitter.
Today, @realDonaldTrump spoke with President Emmanuel Macron of France. President Trump and President Macron discussed the latest developments on and efforts to combat coronavirus.— Judd Deere (@JuddPDeere45) March 19, 2020
Кроме того, лидеры обсудили вопросы телекоммуникационной безопасности и миграции в Европе.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен отменить личную встречу с лидерами стран G7 в июне и провести переговоры по видеосвязи из-за ситуации с COVID-19.