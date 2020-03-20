Трамп провёл переговоры с Макроном

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе переговоров обсудили совместные усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Президент Трамп и президент Макрон обсудили развитие событий и усилия по борьбе с коронавирусом. Лидеры двух стран договорились продолжать тесное сотрудничество, нацеленное на разрешение ситуации с пандемией и минимизацию экономического урона от неё», — написал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в Twitter.

Today, @realDonaldTrump spoke with President Emmanuel Macron of France. President Trump and President Macron discussed the latest developments on and efforts to combat coronavirus. — Judd Deere (@JuddPDeere45) March 19, 2020

Кроме того, лидеры обсудили вопросы телекоммуникационной безопасности и миграции в Европе.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен отменить личную встречу с лидерами стран G7 в июне и провести переговоры по видеосвязи из-за ситуации с COVID-19.