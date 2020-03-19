Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США
«Государственный департамент рекомендует гражданам США избегать любых международных поездок из-за глобального воздействия COVID-19. В странах, где коммерческие варианты отъезда остаются доступными, граждане США, проживающие в Соединённых Штатах, должны организовать немедленное возвращение», — говорится в сообщении.
Гражданам США, проживающим за рубежом, следует избегать всех международных поездок.
Госдеп поднял оценку опасности для путешественников на максимальный, четвёртый уровень.
Ранее стало известно, что США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира в связи с пандемией коронавируса.