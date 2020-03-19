Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США

Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.

«Государственный департамент рекомендует гражданам США избегать любых международных поездок из-за глобального воздействия COVID-19. В странах, где коммерческие варианты отъезда остаются доступными, граждане США, проживающие в Соединённых Штатах, должны организовать немедленное возвращение», — говорится в сообщении.

Гражданам США, проживающим за рубежом, следует избегать всех международных поездок.

Госдеп поднял оценку опасности для путешественников на максимальный, четвёртый уровень.

Ранее стало известно, что США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира в связи с пандемией коронавируса.