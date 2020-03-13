Боб Дилан отменил тур по Японии из-за коронавируса
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Об этом сообщил организатор тура UDO Artists.
Певец планировал провести концерты в городах Японии с 1 по 24 апреля, однако поручение правительства об ограничении массовых мероприятий вынудило организаторов отменить тур.
Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что объявление Всемирной организации здравоохранения о начале пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 повлияет на проведение летней Олимпиады 2020 года, но её отмена невозможна.