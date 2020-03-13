Боб Дилан отменил тур по Японии из-за коронавируса

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Американский музыкант Боб Дилан отменил концертный тур по Японии из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Боб Дилан отменил тур по Японии из-за коронавируса
  • Reuters
  • © Mark Makela

Об этом сообщил организатор тура UDO Artists.

Певец планировал провести концерты в городах Японии с 1 по 24 апреля, однако поручение правительства об ограничении массовых мероприятий вынудило организаторов отменить тур.

Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что объявление Всемирной организации здравоохранения о начале пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 повлияет на проведение летней Олимпиады 2020 года, но её отмена невозможна.

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