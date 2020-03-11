Число заражённых COVID-19 в Южной Корее возросло до 7755

Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Южной Корее возросло до 7755.

Об этом сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве РК.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Южной Корее зафиксированы 242 случая заражения COVID-19.

Всего от коронавирусной инфекции в стране погибли 60 человек.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.