Число жертв коронавируса в Китае возросло до 3158
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Уточняется, что общее число инфицированных в Китае составило 80,7 тыс. Не менее 59,8 тыс. пациентов выздоровели.
Ранее сообщалось, что руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.