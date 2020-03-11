Число жертв коронавируса в Китае возросло до 3158

Общее число жертв заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае составило 3158 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Уточняется, что общее число инфицированных в Китае составило 80,7 тыс. Не менее 59,8 тыс. пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.