Число жертв коронавируса в Китае возросло до 3158

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Общее число жертв заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае составило 3158 человек.
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 3158
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Уточняется, что общее число инфицированных в Китае составило 80,7 тыс. Не менее 59,8 тыс. пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.

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