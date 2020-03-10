Проживающая в Риме россиянка прокомментировала введение карантина в Италии

Россиянка, проживающая в Риме, рассказала об обстановке в городе в связи с введением карантина на всей территории Италии из-за коронавируса.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что итальянцы обеспокоены объявлением карантина.

«Пока мы ещё не поняли до конца, что именно на практике это означает для жителей страны. Вроде как аэропорты не закрыты, поезда уже не ходили два дня. С севера невозможно приехать в центр Италии. Самое главное — это то, что сейчас по телевизору вместо рекламы крутят ролик о том, что нужно мыть руки регулярно, не общаться по возможности с группами людей», — пояснила Ольга.

Она добавила, что власти запретили гражданам находиться на расстоянии менее метра друг от друга. Также категорически не рекомендуется здороваться за руки, целоваться и обниматься.

Кроме того, по её словам, запрещены свадьбы, похороны и любые общественные мероприятия, а перемещение в красной зоне преследуется по закону.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что с 10 марта карантинные меры распространяются на всю территорию страны.