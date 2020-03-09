Число заражённых COVID-19 в Южной Корее возросло до 7382

Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Южной Корее возросло до 7382.

Об этом информирует организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве РК.

Отмечается, что число погибших в результате инфицирования достигло 51.

Ранее в ВОЗ заявили, что заражение коронавирусом зафиксировано в 101 стране, количество случаев инфицирования в мире возросло до 105 586.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.