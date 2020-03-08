В Чили число случаев заражения COVID-19 достигло девяти

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Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чили достигло девяти. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения страны.

«Заражение 39-летнего жителя региона Сауле коронавирусной инфекцией COVID-19 стало девятым случаем в Чили», — приводит ТАСС сообщение.

Согласно данным ведомства, заболевший является родственником супружеской пары, у которой COVID-19 была выявлена после поездки в Сингапур.

«Санитарные власти устанавливают лиц, в контакте с которыми находился пациент, чтобы включить их в категорию находящихся под наблюдением», — добавили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что в Италии от коронавирусной инфекции скончались 366 человек.

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