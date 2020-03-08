В Чили число случаев заражения COVID-19 достигло девяти
«Заражение 39-летнего жителя региона Сауле коронавирусной инфекцией COVID-19 стало девятым случаем в Чили», — приводит ТАСС сообщение.
Согласно данным ведомства, заболевший является родственником супружеской пары, у которой COVID-19 была выявлена после поездки в Сингапур.
«Санитарные власти устанавливают лиц, в контакте с которыми находился пациент, чтобы включить их в категорию находящихся под наблюдением», — добавили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что в Италии от коронавирусной инфекции скончались 366 человек.