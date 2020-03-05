Прокуратура требует пожизненные сроки обвиняемым в убийстве Карлова

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Прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь обвиняемых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, передаёт РИА Новости.
Прокуратура требует пожизненные сроки обвиняемым в убийстве Карлова
  • РИА Новости

Как отмечается, для пятерых из 28 обвиняемых она требует оправдания.

Ожидается, что на заседании 31 марта будут заслушаны аргументы защиты.

Суд по делу об убийстве дипломата начался 8 января. Все опрошенные подсудимые отрицают свою причастность к преступлению.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.

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