Прокуратура требует пожизненные сроки обвиняемым в убийстве Карлова

Прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь обвиняемых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, передаёт РИА Новости.

Как отмечается, для пятерых из 28 обвиняемых она требует оправдания.

Ожидается, что на заседании 31 марта будут заслушаны аргументы защиты.

Суд по делу об убийстве дипломата начался 8 января. Все опрошенные подсудимые отрицают свою причастность к преступлению.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.