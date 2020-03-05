Прокуратура требует пожизненные сроки обвиняемым в убийстве Карлова
- РИА Новости
Как отмечается, для пятерых из 28 обвиняемых она требует оправдания.
Ожидается, что на заседании 31 марта будут заслушаны аргументы защиты.
Суд по делу об убийстве дипломата начался 8 января. Все опрошенные подсудимые отрицают свою причастность к преступлению.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.