Число заражённых коронавирусом в Норвегии достигло 56

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Норвегии возросло до 56.

Об этом сообщает VG со ссылкой на руководителя отделения в Институте общественного здравоохранения Лину Волд.

«Со вчерашнего дня 23 новых случая», — сказала она.

По её словам, тяжёлых случаев среди заболевших нет, все находятся на карантине в домашних условиях.

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Великобритании достигло 85, во Франции — 285.

24 февраля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».