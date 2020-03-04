В стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудили ситуацию со Sputnik в Турции

Ведущие стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов — во время программы, которая получила название «Заграница нам поможет, а также заблокированные счета Навального», обсудили ситуацию с журналистами агентства Sputnik в Турции.

«На основе событий в Сирии у нас, к сожалению, обострились отношения с Турцией… Как всегда, пострадал почему-то (Sputnik. — RT). Вообще, радио Sputnik становится таким объектом внимания во всех странах. В Эстонии где-то блокируется, теперь проблемы в Турции. Причём эти же ребята везде бесконечно из этих стран говорят о свободе слова, но когда доходит до какой-то альтернативной точки зрения, сразу начинаются гонения на Sputnik», — сказал Серуканов.

Как отметила Бутина, в ситуации с обострением вокруг Сирии «пострадали опять журналисты».

1 марта стало известно о том, что турецкие власти задерживали для допроса четверых сотрудников Sputnik Турция, в том числе главного редактора Махира Бозтепе. В настоящее время все журналисты отпущены.

Как стало известно из протокола допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действиях трёх журналистов Sputnik Турция, задержанных в Анкаре.

При этом в офисе агентства в Стамбуле прошли обыски, сотрудники полиции сняли копии с жёстких дисков компьютеров. Ордер на обыск выдала Генеральная прокуратура Стамбула, сообщил руководитель представительства Sputnik Турция Максим Дурнев.

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по поводу задержания сотрудников Sputnik Турция.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.