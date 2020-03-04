Столтенберг рассказал о сроках вывода сил НАТО из Афганистана

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сроки вывода сил альянса из Афганистана напрямую зависят от действий представителей радикального движения «Талибан»* и выполнения ими обязательств.
Столтенберг рассказал о сроках вывода сил НАТО из Афганистана
  • Reuters

«Мы будем сокращать своё присутствие, если «Талибан» будет выполнять свои обязательства», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

Генсек НАТО отметил, что очень важным является то, что «движение «Талибан» признало, что оно должно порвать все связи с международными террористическими организациями и не допустить, чтобы Афганистан вновь стал прибежищем для международного терроризма».

Он также добавил, что НАТО продолжит оказывать поддержку афганским силам безопасности.

«Мы будем поддерживать силы безопасности Афганистана, тренировать и консультировать, поддерживать их финансово. Это послание для «Талибана»: они должны сесть за стол переговоров вырабатывать компромиссы и выполнять договор», — заключил Столтенберг.

29 февраля США подписали мирное соглашение с талибами в Дохе

Согласно документу, США сократят численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. в течение 135 дней, после чего продолжат вывод своих сил и сил НАТО, если талибы воздержатся от насилия.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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