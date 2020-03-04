Возле входа в офис издания Cyprus Times взорвалась бомба
- РИА Новости
По имеющимся данным, взрыв произошёл примерно в 02:00 ночи по местному времени.
Уточняется, что данный офис принадлежит медиа-группе MC DIGITAL MEDIA, в которой находятся новостной сайт Cyprus Times и другие интернет-страницы группы — Protathlima, Shootandgoal, Showbiz, Ladytimes.
Отмечается, что зданию был нанесён незначительный ущерб, информации о пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось, что письмо с бомбой взорвалось в офисном здании Амстердама.