Возле входа в офис издания Cyprus Times взорвалась бомба

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Cyprus Times сообщило, что возле входа в офис издания произошёл взрыв бомбы.
Возле входа в офис издания Cyprus Times взорвалась бомба
  • РИА Новости

По имеющимся данным, взрыв произошёл примерно в 02:00 ночи по местному времени.

Уточняется, что данный офис принадлежит медиа-группе MC DIGITAL MEDIA, в которой находятся новостной сайт Cyprus Times и другие интернет-страницы группы — Protathlima, Shootandgoal, Showbiz, Ladytimes.

Отмечается, что зданию был нанесён незначительный ущерб, информации о пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что письмо с бомбой взорвалось в офисном здании Амстердама.

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