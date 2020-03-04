Ruptly рассказало о дезинформации Sky News в ситуации со сбитым Турцией самолётом в Сирии

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Телеканал Sky News опубликовал в Twitter сообщение о сбитом Турцией сирийском самолёте Су-24 в небе над Идлибом, прикрепив, как утверждало СМИ, соответствующее видео.
Ruptly рассказало о дезинформации Sky News в ситуации со сбитым Турцией самолётом в Сирии
  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Как выяснило агентство Ruptly, на самом деле на видео не сирийский бомбардировщик, а турецкий дрон, сбитый над Идлибом в тот же день, но на несколько часов ранее.

Агентство провело анализ кадров, опубликованных в Twitter телеканала Sky News, и сравнило их с эксклюзивным видео сбитого Су-24, имеющимся в распоряжении Ruptly. 

    1 марта появилась информация о том, что турецкие военные сбили два самолёта ВВС Сирии в небе над Идлибом, пилоты катапультировались и живы. Ранее в этот же день в районе Идлиба был сбил турецкий беспилотник.

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