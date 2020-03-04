В Крайстчерче усилили патрулирование у мечетей из-за годовщины атаки
- Reuters
«Полиция усилила патрулирование вокруг мечетей Ан-Нур и Линвуд, поскольку приближается годовщина террористических атак», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте полиции.
Отмечается, что в связи с поступившей угрозой в адрес прихожан мечети Ан-Нур был проведён обыск по одному из адресов в городе. В настоящее время полицейские допрашивают 19-летнего молодого человека.
«Мужчине предъявлено обвинение по не связанному с этим делу, полиция продолжает собирать доказательства по делу о мечети Ан-Нур», — уточняется в сообщении.
Полицейские также призвали не распространять опубликованные в интернете сообщения с угрозами.
15 марта 2019 года в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли более 50 человек.
В мае устроившему стрельбу Брентону Тарранту предъявили обвинения в терроризме.