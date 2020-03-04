В Крайстчерче усилили патрулирование у мечетей из-за годовщины атаки

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Полиция Новой Зеландии усилила патрулирование у мечетей в городе Крайстчерч в связи с приближающейся первой годовщиной теракта, который унёс жизни более 50 человек, и появившейся угрозой в адрес прихожан.
В Крайстчерче усилили патрулирование у мечетей из-за годовщины атаки
  • Reuters

«Полиция усилила патрулирование вокруг мечетей Ан-Нур и Линвуд, поскольку приближается годовщина террористических атак», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте полиции.

Отмечается, что в связи с поступившей угрозой в адрес прихожан мечети Ан-Нур был проведён обыск по одному из адресов в городе. В настоящее время полицейские допрашивают 19-летнего молодого человека.

«Мужчине предъявлено обвинение по не связанному с этим делу, полиция продолжает собирать доказательства по делу о мечети Ан-Нур», — уточняется в сообщении.

Полицейские также призвали не распространять опубликованные в интернете сообщения с угрозами.

15 марта 2019 года в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли более 50 человек.

В мае устроившему стрельбу Брентону Тарранту предъявили обвинения в терроризме.

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