В Крайстчерче усилили патрулирование у мечетей из-за годовщины атаки

Полиция Новой Зеландии усилила патрулирование у мечетей в городе Крайстчерч в связи с приближающейся первой годовщиной теракта, который унёс жизни более 50 человек, и появившейся угрозой в адрес прихожан.

«Полиция усилила патрулирование вокруг мечетей Ан-Нур и Линвуд, поскольку приближается годовщина террористических атак», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте полиции.

Отмечается, что в связи с поступившей угрозой в адрес прихожан мечети Ан-Нур был проведён обыск по одному из адресов в городе. В настоящее время полицейские допрашивают 19-летнего молодого человека.

«Мужчине предъявлено обвинение по не связанному с этим делу, полиция продолжает собирать доказательства по делу о мечети Ан-Нур», — уточняется в сообщении.

Полицейские также призвали не распространять опубликованные в интернете сообщения с угрозами.

15 марта 2019 года в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли более 50 человек.

В мае устроившему стрельбу Брентону Тарранту предъявили обвинения в терроризме.