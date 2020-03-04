Обвиняемый США в работе на Россию мексиканец не признал вину
- РИА Новости
Уточняется, что заявление от имени обвиняемого зачитал его адвокат, сам мексиканец отказался выступить.
Дата следующего заседания пока неизвестна.
В феврале Фуэнтеса задержали в аэропорту Майами, откуда он планировал вылететь в Мехико.
По данным Минюста США, в 2019 году гражданина Мексики завербовал российский чиновник, который якобы поручил ему арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида не на собственное имя и не сообщать своей семье об их встречах. Позже Фуэнтес отправился в Москву, где ему якобы поручили найти автомобиль чиновника из американского правительства и узнать его номер. При задержании в его телефоне обнаружили фотографию с номерным знаком машины.