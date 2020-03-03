Безвизовый въезд для россиян в Северную Македонию продлён на год
- Reuters
«Правительством Республики Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2020 года по 15 марта 2021 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий», — говорится в сообщении МИД.
Граждане России смогут находиться на территории Северной Македонии без визы до 90 дней в течение полугода.
Для поездки в страну россиянам понадобятся только действующий загранпаспорт и страховой полис.
Ранее сообщалось, что Турция вводит с марта безвизовый режим для граждан шести европейских стран.