Безвизовый въезд для россиян в Северную Македонию продлён на год

Северная Македония продлит на год безвизовый въезд в страну для граждан России с 16 марта.

«Правительством Республики Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2020 года по 15 марта 2021 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий», — говорится в сообщении МИД.

Граждане России смогут находиться на территории Северной Македонии без визы до 90 дней в течение полугода.

Для поездки в страну россиянам понадобятся только действующий загранпаспорт и страховой полис.

Ранее сообщалось, что Турция вводит с марта безвизовый режим для граждан шести европейских стран.