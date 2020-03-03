Безвизовый въезд для россиян в Северную Македонию продлён на год

Короткая ссылка
Северная Македония продлит на год безвизовый въезд в страну для граждан России с 16 марта.
Безвизовый въезд для россиян в Северную Македонию продлён на год
  • Reuters

«Правительством Республики Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2020 года по 15 марта 2021 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий», — говорится в сообщении МИД.

Граждане России смогут находиться на территории Северной Македонии без визы до 90 дней в течение полугода.

Для поездки в страну россиянам понадобятся только действующий загранпаспорт и страховой полис.

Ранее сообщалось, что Турция вводит с марта безвизовый режим для граждан шести европейских стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить