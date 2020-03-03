Саудовская Аравия намерена направить гумпомощь в Идлиб через ООН

Саудовская Аравия рассматривает вариант отправки гуманитарной помощи в сирийский Идлиб посредством такого нейтрального партнёра как ООН. Об этом сообщил генеральный директор Центра гуманитарной и чрезвычайной помощи саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза (KSrelief) Абдулла ар-Рабиа.

«Сейчас мы ведём дела с ООН, так как мы хотим делать это через нейтрального партнёра. Поэтому если мы будем уверены, что ООН может иметь безопасный доступ, мы, безусловно, обсудим с ней, как мы можем безопасно достичь (этого. — RT). Как вы знаете, Турция является участником конфликта», — приводит РИА Новости его слова.

По данным ар-Рабиа, Сирия находится на втором месте после Йемена по оказанию чрезвычайной помощи со стороны Саудовской Аравии. Он также выразил надежду, что ситуация в САР нормализуется и жители смогут жить в условиях мира.

В феврале генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что гуманитарной катастрофе в Сирии необходимо положить конец.