Саудовская Аравия намерена направить гумпомощь в Идлиб через ООН
«Сейчас мы ведём дела с ООН, так как мы хотим делать это через нейтрального партнёра. Поэтому если мы будем уверены, что ООН может иметь безопасный доступ, мы, безусловно, обсудим с ней, как мы можем безопасно достичь (этого. — RT). Как вы знаете, Турция является участником конфликта», — приводит РИА Новости его слова.
По данным ар-Рабиа, Сирия находится на втором месте после Йемена по оказанию чрезвычайной помощи со стороны Саудовской Аравии. Он также выразил надежду, что ситуация в САР нормализуется и жители смогут жить в условиях мира.
В феврале генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что гуманитарной катастрофе в Сирии необходимо положить конец.