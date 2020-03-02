Сотрудник подразделения ВОЗ в Иране заразился коронавирусом

Сотрудник подразделения Всемирной организации здравоохранения в Иране заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Тест сотрудника ВОЗ нашего офиса в Иране показал положительный результат на COVID-19», — приводятся слова главы ВОЗ в Twitter организации.

У инфицированного заболевание проходит в лёгкой форме.

По последним данным, число заражённых новым типом коронавируса в Иране достигло 1501. Среди инфицированных — пятеро депутатов парламента Ирана, а также иранский вице-президент по делам женщин и семьи.

Директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов в беседе с сайтом «Москва 24» допустил снижение риска заражения коронавирусом после потепления.