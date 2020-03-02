В Азербайджане отменены все занятия в учебных заведениях из-за COVID-19

Занятия во всех учебных заведениях в Азербайджане отменены из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«Принято решение с 3 по 9 марта (включительно) остановить учебный процесс во всех образовательных учреждениях», — цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба при кабинете министров страны.

Уточняется, что данное решение принято с целью предотвращения случаев заражения COVID-19.

Ранее стало известно, что Азербайджан с 29 февраля на две недели закрывает границу с Ираном на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в этой стране.