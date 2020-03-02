В Приморье назвали число вернувшихся за неделю из КНР в Россию граждан

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За прошедшую неделю на территорию России из Китая через пункт пропуска Пограничный в Приморском крае вернулись 20 россиян. Об этом сообщило региональное правительство.

«Как рассказали в агентстве международного сотрудничества Приморского края, в пятницу, 28 февраля, на территорию Приморья въехали семь россиян. Всего за прошедшую неделю эвакуировали 20 граждан нашей страны», — говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что в следующий раз пункт пропуска Пограничный откроют в четверг, 5 марта.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об эвакуации 4650 россиян с китайского острова Хайнань из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в КНР.

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