В ЦПВС заявили о 25 обстрелах в Сирии
Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
«За прошедшие сутки зафиксировано 25 обстрелов», — указывается в заявлении.
Отмечается, что обстрелам подверглись населённые пункты трёх провинций страны — Алеппо, Латакии и Идлиба.
«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от вооружённых провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — отмечается в призыве ЦПВС.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал прекратить эскалацию напряжённости в сирийском Идлибе.