В ЦПВС заявили о 25 обстрелах в Сирии

Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил, что в Сирийской Арабской Республике за сутки было зафиксировано 25 обстрелов со стороны боевиков.

Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT. «За прошедшие сутки зафиксировано 25 обстрелов», — указывается в заявлении. Отмечается, что обстрелам подверглись населённые пункты трёх провинций страны — Алеппо, Латакии и Идлиба. «Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от вооружённых провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — отмечается в призыве ЦПВС. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал прекратить эскалацию напряжённости в сирийском Идлибе.