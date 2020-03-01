Трамп обнял и поцеловал американский флаг
Президент США Дональд Трамп обнял и поцеловал американский флаг на конференции Союза американских консерваторов.
- AFP
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что президент США поцеловал и обнял флаг после того как закончил свою двухчасовую речь.
Трамп уже делал подобное на конференции консервативных активистов в Меэриленде в 2019 году.
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