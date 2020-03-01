Президент США Дональд Трамп обнял и поцеловал американский флаг на конференции Союза американских консерваторов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что президент США поцеловал и обнял флаг после того как закончил свою двухчасовую речь.

Трамп уже делал подобное на конференции консервативных активистов в Меэриленде в 2019 году.