Трамп обнял и поцеловал американский флаг

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп обнял и поцеловал американский флаг на конференции Союза американских консерваторов.
Трамп обнял и поцеловал американский флаг
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что президент США поцеловал и обнял флаг после того как закончил свою двухчасовую речь.

Трамп уже делал подобное на конференции консервативных активистов в Меэриленде в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить