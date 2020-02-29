Российский парусник «Крузенштерн» зашёл в порт Буэнос-Айреса

Российский парусник «Крузенштерн», который совершает трансатлантическое плавание, зашёл в порт столицы Аргентины Буэнос-Айрес.

«Сегодня учебный парусник «Крузенштерн» с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту зашёл в столицу Аргентины», — приводит РИА Новости сообщение медиацентра экспедиции.

Отмечается, что в переходе парусника из порта Монтевидео в порт Буэнос-Айрес «принял участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков».

Как уточняется, стоянка в порту Буэнос-Айреса продлится до 3 марта.

Ранее сообщалось, что парусник «Крузенштерн» зашёл в порт аргентинского города Ушуайя, самого южного города Земли.