ООН отправит гуманитарную миссию на северо-запад Сирии

ООН готовит к отправке на северо-запад Сирии гуманитарной миссии для изучения ситуации на местах, заявил генсек организации Антониу Гутерриш.

«Именно для этой цели идут приготовления гуманитарной миссии», — цитирует Гутерриша Интерфакс.

По словам его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика, генсекретарь с глубокой обеспокоенностью следит за эскалацией в регионе.

Ранее Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились обсудить ситуацию «лицом к лицу».