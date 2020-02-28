ООН отправит гуманитарную миссию на северо-запад Сирии

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ООН готовит к отправке на северо-запад Сирии гуманитарной миссии для изучения ситуации на местах, заявил генсек организации Антониу Гутерриш.
ООН отправит гуманитарную миссию на северо-запад Сирии
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«Именно для этой цели идут приготовления гуманитарной миссии», — цитирует Гутерриша Интерфакс.

По словам его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика, генсекретарь с глубокой обеспокоенностью следит за эскалацией в регионе.

Ранее Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились обсудить ситуацию «лицом к лицу».

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