ООН отправит гуманитарную миссию на северо-запад Сирии
- globallookpress.com
«Именно для этой цели идут приготовления гуманитарной миссии», — цитирует Гутерриша Интерфакс.
По словам его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика, генсекретарь с глубокой обеспокоенностью следит за эскалацией в регионе.
Ранее Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились обсудить ситуацию «лицом к лицу».