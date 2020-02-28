В Совфеде оценили отношения России и Турции в связи с ситуацией в Идлибе

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил отношения России и Турции в связи с ситуацией в Идлибе.

«Когда будут конкретные вещи, тогда будут конкретные ответы. Я не думаю, что всё будет так критично. У нас для этого достаточно рычагов влияния и взаимоотношений. Переводить их в крайне критическое положение, мне кажется, сейчас не стоит», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил сенатор, не стоит и нагнетать обстановку.

28 февраля в Турции сообщили, что в Идлибе под обстрел попали турецкие военные. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека.

В связи с инцидентом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщили в Минобороны России, формирования террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* 27 февраля предприняли попытку провести наступательную операцию на позиции войск Сирии.

По заявлению ведомства, в районе населённого пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военные, которые находились «в боевых порядках террористических формирований».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.