Жена Ярошенко рассказала об ухудшении состояния здоровья мужа

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Жена осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко Виктория заявила, что её муж испытывает проблемы с ногой из-за артрита, однако медики в тюрьме отказали ему в помощи.
Жена Ярошенко рассказала об ухудшении состояния здоровья мужа
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом она рассказала ТАСС.

«На одной из ног у него артрит, он хромает. Вчера у него онемела нога полностью, он её не чувствует. Он обратился в медсанчасть, но форму, которую они заполняют, у него даже не приняли. После этого он обратился за помощью в посольство», — сказала она.

По её словам, также нерешённым остаётся вопрос зубного протезирования, которое необходимо Ярошенко. Как отметила девушка, вылечив зубы, возможно, желудок мужчины также восстановится.

Ранее посольство России в США обратилось к американским властям со срочным запросом об оказании медпомощи Ярошенко в связи с резким ухудшением состояния его здоровья.

В октябре 2019 года сообщалось, что США отказали России в передаче лётчика.

В 2011 году суд в США приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.

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