Живущая в Италии актриса Инга Ильм прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Живущая в Италии актриса и историк Инга Ильм, известная по «Приключениям Петрова и Васечкина», прокомментировала ситуацию с коронавирусом.

«Я бы поняла, если бы началось с Венеции. Там толпы туристов, там шёл в этот момент карнавал. Правда, его закрыли на два дня раньше. Но Венецию не затронуло, вирус появился в Падуе. Сейчас появилась версия, что во всём виноваты наличные деньги, кеш», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, вирус появился возле Милана и на фешенебельных курортах, хотя сейчас не туристический сезон и в целом в Италии очень тихо.

Как предположила Ильм, Рим контролируют, поскольку это Ватикан, где папский престол защищают четыре вида полиции и спецслужбы.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.