Министры обороны Турции и Великобритании обсудили ситуацию в Идлибе
Министры обороны Турции и Великобритании Хулуси Акар и Бен Уоллес в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на данные турецкого Минобороны.
Стороны также обсудили вопросы безопасности, обороны и оборонной промышленности.
Ранее сообщалось, что Россия и Турция готовят новую серию консультаций по ситуации в Идлибе.
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