Министры обороны Турции и Великобритании обсудили ситуацию в Идлибе

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Министры обороны Турции и Великобритании Хулуси Акар и Бен Уоллес в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на данные турецкого Минобороны.

Стороны также обсудили вопросы безопасности, обороны и оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция готовят новую серию консультаций по ситуации в Идлибе.

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