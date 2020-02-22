США не планируют размещать в Европе ядерное оружие

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В США намерены отвечать на распад ДРСМД размещение в Европе не ядерного, а обычного вооружения.

«У нас нет намерения размещать в Европе новую систему ядерных вооружений малой мощности», — цитирует ТАСС представителя Пентагона выского ранга.

Он уточнил, что ответом Вашингтона на распад договора станет размещение обычных вооружений в Европе.

«У нас нет планов делать их способными нести ядерный заряд», — добавил представитель.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией, для этого потребуется разработать новые меры контроля над вооружениями в отношении ракет нового поколения.

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