Последние четверо россиян с лайнера Westerdam покинули Камбоджу

Последние четверо россиян с круизного лайнера Westerdam покинули Камбоджу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Пномпене, они вылетели домой по маршруту Пномпень — Стамбул — Кишинёв — Москва.

Сотрудники консульского отдела посольства России в Пномпене постоянно находились на связи с россиянами.

Ранее сообщалось, что у четверых россиян с круизного лайнера Westerdam, который на прошлой неделе остановился в Камбодже из-за опасений по поводу коронавируса, болезнь не найдена.