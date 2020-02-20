Последние четверо россиян с лайнера Westerdam покинули Камбоджу
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Пномпене, они вылетели домой по маршруту Пномпень — Стамбул — Кишинёв — Москва.
Сотрудники консульского отдела посольства России в Пномпене постоянно находились на связи с россиянами.
Ранее сообщалось, что у четверых россиян с круизного лайнера Westerdam, который на прошлой неделе остановился в Камбодже из-за опасений по поводу коронавируса, болезнь не найдена.