Во Франции заявили о желании вести диалог с Россией

Специальный посланник французского президента по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон заявил, что Франция хочет реанимировать диалог с Россией по ряду направлений.

«Есть идея перезапустить диалог с Россией на двухстороннем уровне, в какой-то мере вовлекая наших европейских партнёров в те дела, в которых в последние годы Европа практически отсутствовала», — цитирует РИА Новости Вимона.

Спецпосланник уточнил, что Франция хотела бы развивать диалог по таким направлениям, как безопасность и кибербезопасноть, сотрудничество в области космоса, гражданская атомная энергетика, права человека.

«Мы хотим говорить о всех конфликтах, которые существуют в настоящий момент», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что недоверие между ЕС и Россией не должно означать отказ от диалога в сфере безопасности с Москвой.

15 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.