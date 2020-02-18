Лавров: решения по оружейному эмбарго в Ливии нужно согласовать с ООН

Решения по мониторингу соблюдения эмбарго на поставку оружия в Ливию должны быть согласованы с Советом Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в формате «2 + 2» с итальянскими коллегами.

«Если речь идёт о соблюдении решения Совета Безопасности ООН, то механизмы выполнения таких решений, конечно же, должны согласовываться с Советом Безопасности. Эту мысль мы донесли сегодня. Эту же мысль очень чётко обозначал президент Путин в ходе подготовки и проведения берлинской конференции по ливийскому урегулированию: какие-либо национальные или региональные механизмы для этих целей использоваться не могут просто по желанию той или иной страны или группы стран», — заявил Лавров.

16 февраля участники международной встречи в Мюнхене учредили комитет по Ливии, который будет проводить встречи под председательством ООН. Следующая встреча по Ливии пройдёт в Риме в марте под председательством Италии.

Как отметил глава МИД Германии, в последние недели были зафиксированы многочисленные нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию.

В июне 2019 года Совет Безопасности ООН проголосовал за продление эмбарго на поставки оружия в открытом море у побережья Ливии.