В Иране заверили, что все ракеты страны снабжены обычными боеголовками

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Министр обороны Ирана Амир Хатами заверил, что все иранские ракеты снабжены обычными, а не ядерными боеголовками.
В Иране заверили, что все ракеты страны снабжены обычными боеголовками
  • РИА Новости

Как пишет Tasnim, Хатами назвал ракеты ключевым компонентом оборонных сил республики.

По его словам, США уже испытали точность иранских ракет после недавнего удара по авиабазе Айн аль-Асад в Ираке.

Министр также категорически отверг утверждения США о том, что Иран «оттачивает свои навыки в области баллистических ракет путём запуска спутников».

«То, что было запрещено в области ракет, — это работа над ракетами, способными нести ядерные боеголовки, этого просто не существует в Иране», — сказал он.

Ранее иранские военные представили новую ракету малой дальности «Раад-500» с композитным двигателем нового поколения, благодаря которому она стала легче ракеты «Фатех-110», а дальность полёта ракеты увеличилась на 200 км.

В ночь на 8 января иранская сторона объявила об операции возмездия за убийство Сулеймани. Иран выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке.

По данным Пентагона, в результате ракетного удара 109 американских военных получили контузии.

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