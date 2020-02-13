Маас считает резолюцию по Ливии большим шагом к урегулированию конфликта

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Глава МИД Германии Хайко Маас назвал принятую Совбезом ООН резолюцию по Ливии большим шагом к урегулированию конфликта.

«Принимая результаты берлинской конференции по Ливии, мы сделали большой шаг к урегулированию ливийского конфликта. Сейчас важно соблюдать эмбарго на поставки вооружения и активизировать усилия для поиска политического решения», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, утверждающую итоги берлинской конференции по Ливии.

Документ, автором которого является Великобритания, поддержали 14 стран. Россия воздержалась от голосования.

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