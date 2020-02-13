Маас считает резолюцию по Ливии большим шагом к урегулированию конфликта

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал принятую Совбезом ООН резолюцию по Ливии большим шагом к урегулированию конфликта.

«Принимая результаты берлинской конференции по Ливии, мы сделали большой шаг к урегулированию ливийского конфликта. Сейчас важно соблюдать эмбарго на поставки вооружения и активизировать усилия для поиска политического решения», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

“By endorsing the results of the Berlin Libya Conference we have taken a big step forward on the way to a solution of the Libya conflict. It is now important to respect the arms embargo and to step up efforts for a political solution”, @HeikoMaas after passing the UNSC resolution — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 12, 2020

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, утверждающую итоги берлинской конференции по Ливии.

Документ, автором которого является Великобритания, поддержали 14 стран. Россия воздержалась от голосования.