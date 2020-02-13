МИД Израиля приостановил контакты с Управлением по правам человека ООН

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Глава МИД Израиля Исраэль Кац дал сотрудникам ведомства распоряжение заморозить контакты с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека из-за публикацию доклада организации о предприятиях, чей бизнес связан с еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана.

«Министр иностранных дел Исраэль Кац отдал распоряжение сотрудникам МИД заморозить контакты с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, которое поощряет кампанию бойкота Израиля», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

По словам Каца, это действие направлено на защиту компаний, действующих на территории Израиля.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Совет по правам человека ООН пытается «очернить Израиль».

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