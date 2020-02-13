МИД Израиля приостановил контакты с Управлением по правам человека ООН
«Министр иностранных дел Исраэль Кац отдал распоряжение сотрудникам МИД заморозить контакты с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, которое поощряет кампанию бойкота Израиля», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.
По словам Каца, это действие направлено на защиту компаний, действующих на территории Израиля.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Совет по правам человека ООН пытается «очернить Израиль».