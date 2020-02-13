МИД Израиля приостановил контакты с Управлением по правам человека ООН

Глава МИД Израиля Исраэль Кац дал сотрудникам ведомства распоряжение заморозить контакты с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека из-за публикацию доклада организации о предприятиях, чей бизнес связан с еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана.