В МИД рассказали, где могла бы пройти встреча «пятёрки» СБ ООН

Короткая ссылка
Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв заявил, что саммит «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре.
В МИД рассказали, где могла бы пройти встреча «пятёрки» СБ ООН
  • РИА Новости

«Подтвердили французы, подтвердили китайцы, ждём ответа от американцев и англичан. Пока вариантов не просматривается, пока то, что приходит на ум, — это юбилейная сессия в сентябре в Нью-Йорке, так как все лидеры будут там», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что необходимо дождаться ответа от лидеров США и Великобритании Дональда Трампа и Бориса Джонсона.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов в ходе выступления на приёме, посвящённом Дню дипломатического работника, заявил, что Россия рассчитывает на поддержку партнёрами предложения российского президента Владимира Путина о встрече лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить