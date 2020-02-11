В МИД рассказали, где могла бы пройти встреча «пятёрки» СБ ООН

Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв заявил, что саммит «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре.

«Подтвердили французы, подтвердили китайцы, ждём ответа от американцев и англичан. Пока вариантов не просматривается, пока то, что приходит на ум, — это юбилейная сессия в сентябре в Нью-Йорке, так как все лидеры будут там», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что необходимо дождаться ответа от лидеров США и Великобритании Дональда Трампа и Бориса Джонсона.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов в ходе выступления на приёме, посвящённом Дню дипломатического работника, заявил, что Россия рассчитывает на поддержку партнёрами предложения российского президента Владимира Путина о встрече лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН.