В МИД рассказали, где могла бы пройти встреча «пятёрки» СБ ООН
- РИА Новости
«Подтвердили французы, подтвердили китайцы, ждём ответа от американцев и англичан. Пока вариантов не просматривается, пока то, что приходит на ум, — это юбилейная сессия в сентябре в Нью-Йорке, так как все лидеры будут там», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что необходимо дождаться ответа от лидеров США и Великобритании Дональда Трампа и Бориса Джонсона.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов в ходе выступления на приёме, посвящённом Дню дипломатического работника, заявил, что Россия рассчитывает на поддержку партнёрами предложения российского президента Владимира Путина о встрече лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН.