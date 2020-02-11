Рябков: страны БРИКС готовы помочь Китаю в борьбе с коронавирусом
«Страны БРИКС готовы тесно сотрудничать с Китаем, чтобы как можно быстрее справиться со вспышкой вируса», — цитирует его ТАСС.
11 февраля в Женеве стартовал двухдневный глобальный форум Всемирной организации здравоохранения для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV.
В форуме примут участие порядка 400 экспертов из разных стран.
По последним данным, число погибших от последствий заражения коронавирусом в Китае увеличилось до 1016, заражённых — до 42 638.