Рябков: страны БРИКС готовы помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

Страны БРИКС выразили готовность сотрудничать с Китаем в борьбе с новым коронавирусом, заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Страны БРИКС готовы тесно сотрудничать с Китаем, чтобы как можно быстрее справиться со вспышкой вируса», — цитирует его ТАСС.

11 февраля в Женеве стартовал двухдневный глобальный форум Всемирной организации здравоохранения для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV.

В форуме примут участие порядка 400 экспертов из разных стран.

По последним данным, число погибших от последствий заражения коронавирусом в Китае увеличилось до 1016, заражённых — до 42 638.