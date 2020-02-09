СМИ: Общее число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30

Общее число погибших при стрельбе в таиландском городе Накхонратчасима возросло до 30, пострадали 58 человек. Об этом сообщает Thai Rath со ссылкой на городскую больницу имени Махарата.

ร่างผู้เสียชีวิตและคนร้ายเหตุ #กราดยิงโคราช 7 ศพ ถูกนำออกจากห้างเทอร์มินอล 21 มาถึงแผนกนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 30 ศพhttps://t.co/vOwu7hz7rC — Thairath_News (@Thairath_News) February 9, 2020 Инцидент произошёл 8 февраля. Военнослужащий одной из частей армии Таиланда открыл огонь по мирным гражданам в городе Накхонратчасима. Злоумышленник был ликвидирован полицией. Как отметил таиландский премьер Прают Чан-оча, мотивом стрелка стали «личные проблемы», связанные с продажей дома.