СМИ: Общее число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30

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Общее число погибших при стрельбе в таиландском городе Накхонратчасима возросло до 30, пострадали 58 человек. Об этом сообщает Thai Rath со ссылкой на городскую больницу имени Махарата.

Инцидент произошёл 8 февраля. Военнослужащий одной из частей армии Таиланда открыл огонь по мирным гражданам в городе Накхонратчасима.

Злоумышленник был ликвидирован полицией.

Как отметил таиландский премьер Прают Чан-оча, мотивом стрелка стали «личные проблемы», связанные с продажей дома.

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