Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».

Об этом говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на её официальном сайте.

По её словам, Трамп и представители сената от Республиканской партии «сделали нормой беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов Конституции».

«Президент остаётся постоянной угрозой американской демократии, поскольку он настаивает на том, что он выше закона и что он может коррумпировать выборы, если захочет», — считает Пелоси.

Ранее сенат США большинством голосов в рамках процедуры импичмента признал Трампа невиновным по двум статьям обвинения. Таким образом, Трамп остаётся на посту президента.

В Белом доме после этого заявили, что демократы с помощью процедуры импичмента пытались вмешаться в предстоящие выборы президента США 2020 года.

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