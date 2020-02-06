Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США
Об этом говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на её официальном сайте.
По её словам, Трамп и представители сената от Республиканской партии «сделали нормой беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов Конституции».
«Президент остаётся постоянной угрозой американской демократии, поскольку он настаивает на том, что он выше закона и что он может коррумпировать выборы, если захочет», — считает Пелоси.
Ранее сенат США большинством голосов в рамках процедуры импичмента признал Трампа невиновным по двум статьям обвинения. Таким образом, Трамп остаётся на посту президента.
В Белом доме после этого заявили, что демократы с помощью процедуры импичмента пытались вмешаться в предстоящие выборы президента США 2020 года.