Глава МАГАТЭ исключил возможность признания КНДР ядерной державой

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, заявил, что Северная Корея не может быть признана юридически ядерной державой, поскольку это нанесёт большой удар Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом он заявил во время выступления в центре Карнеги в Вашингтоне.

По его словам, ДНЯО признаёт лишь определённое число государств в качестве законных обладателей ядерного оружия. Он уточнил, что КНДР не может быть признана ядерной державой без изменения договора.

«С юридической точки зрения нет никаких сомнений, что не может быть никакого признания (Северной Кореи в качестве ядерной державы. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.

По его мнению, такой шаг ослабит международные нормы.

«И любое нарушение такого рода будет невероятно плохо. Они вышли из ДНЯО, чтобы создать ядерное оружие. Это предельно ясно», — сказал гендиректор МАГАТЭ.

В январе в КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации.

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