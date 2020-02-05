В ФСВТС назвали сроки поставок Индии первой партии С-400

Первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года. Об этом заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов на Международной выставке вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.

«Реализация данного контракта идёт в соответствии с графиком, первую партию планируется поставить до конца 2021 года», — цитирует ТАСС Дрожжова.

По его словам, до начала поставок будет также организовано обучение индийских специалистов.

Ранее глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сказал, что в России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии. Он подчеркнул, что Россия и Индия выполняют все взятые обязательства в рамках заключённого между странами контракта о поставках С-400.