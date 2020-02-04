Небензя: Татарстан может поделиться с ООН опытом обеспечения межконфессионального мира

Татарстан может поделиться со странами — членами ООН опытом мирного сосуществования представителей разных конфессий, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

В штаб-квартире ООН руководство Татарстана представило доклад о целях устойчивого развития республики.

«Я не раз бывал в Казани и готов засвидетельствовать, что Казань — великолепный город, и то, как динамично развивается республика, видно невооружённым глазом. Не секрет, что ключ к успеху на этом направлении — в достижении целей устойчивого развития — находится на местном уровне, когда к контексте принятых под эгидой ООН решений учитывается специфика конкретного региона», — сказал Небензя.

Он отметил, что в Татарстане мирно сосуществуют представители свыше 170 национальностей и двух основных конфессий.

По его словам, Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым подчёркивал, что республика может послужить ярким примером для многих стран.