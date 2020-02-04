Власти Палестины не откажутся от приезда в Москву 9 мая
- Reuters
«Нет, у нас нет проблем. Мы знаем, что (премьер Израиля Биньямин) Нетаньяху или какой-то другой премьер-министр будет (на параде Победы). Нам всё равно», — приводит РИА Новости слова посла Палестины в России Абдельхафиза Нофаля.
В ноябре сообщалось, что палестинский президент Махмуд Аббас прибудет в Москву на праздничные мероприятия по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
1 февраля Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.