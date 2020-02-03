В Италии открыли ещё один туристский офис Visit Petersburg

В Италии появился ещё один туристский офис Visit Petersburg. Он расположен в Палермо.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу петербургского комитета по развитию туризма.

Офис на Сицилии стал 13-м туристским представительством Санкт-Петербурга в мире. Они также есть в Римини, Париже, Гонконге, Тегеране, Мумбае, Дубае, Токио, Барселоне и ряде других городов.

У сотрудников Visit Petersburg можно узнать о программах для гостей города, получить тематическую полиграфическую продукцию. Офис также представляет Петербург на крупных международных выставках.

Ранее сообщалось, что в Барселоне подписали соглашение о создании офиса Visit Petersburg в Испании.

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