Читатели The Telegraph раскритиковали BBC за недостаточное освещение брексита

Издание The Telegraph опубликовало письма читателей, которые выразили недовольство тем, как, по их мнению, телеканал BBC освещал ситуацию с брекситом.

«Наш премьер-министр обратился к стране по случаю такого важнейшего события, однако национальный вещатель отказался ставить его в эфир (репортаж, 2 февраля). Признак ли это того, что BBC презирает Бориса Джонсона, желание выйти из ЕС или нашу страну? Возможно, всех трёх», — выразил своё мнение Мартин Бёрджесс из графства Кент.

Патрик О'Доннелл из Солсбери написал, что смог послушать обращение Джонсона только на телеканале RT.

«В начале двенадцатого ночи 31 января я хотел послушать обращение премьер-министра по какому-нибудь из каналов. В итоге нашёл на RT (Russia Today). О чём это говорит?» — задался он вопросом.

Аллан Мерхэд из графства Камбрия назвал позором отсутствие на BBC трансляции речи британского премьера.

«Перед уходом на пенсию я работал на BBC и теперь считаю позором отказ от трансляции речи премьер-министра в качестве способа продемонстрировать отрицательное отношение к выходу из ЕС. Это постыдный отказ от ценностей журналистики и свидетельство пропасти между BBC и её аудиторией», — заявил он.

Ещё один читатель, Пэдди Уокер из графства Уэст-Йоркшир, назвал произошедшее полным провалом.

«Почему закон обязывает меня платить лицензионный сбор BBC, если корпорация цензурирует новости? Речь идёт о крупнейшем информационном поводе в моей жизни — выходе из Европейского союза и соответствующей речи нашего избранного лидера. В такой момент мы должны были услышать мнение ответственного за процесс человека. Полный провал!» — написал он.

24 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе страны из Евросоюза.

Великобритания вечером в пятницу, 31 января, официально покинула Европейский союз, завершив длившийся 3,5 года процесс. После брексита начался переходный период, который продлится до конца 2020 года.