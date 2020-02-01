В МИД Киргизии заявили о чувствительном уроне отношениям с США

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В МИД Киргизии после решения США ограничить выдачу виз для некоторых категорий киргизских граждан заявили о чувствительном уроне, нанесённом отношениям между странами.
В МИД Киргизии заявили о чувствительном уроне отношениям с США
  • РИА Новости

«Министерство иностранных дел Киргизии сожалеет о принятом администрацией США решении, затрагивающем интересы граждан республики. Полагаем, что таким образом киргизско-американским отношениям нанесён чувствительный урон», — приводит Интерфакс заявление МИД Киргизии.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты ограничат поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи из-за ситуации с обеспечением безопасности в этих странах. Речь идёт об иммиграционных визах и участии в лотерее грин-кард.

В посольстве США пояснили, что визовые ограничения для граждан Киргизии, которые собираются поехать в США, не коснутся туристов, бизнесменов, рабочих и студентов.

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